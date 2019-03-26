Oran Çocuk Akademisi'nden Atölye Çalışmaları

Kaynak: AA

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Çocuk Akademisi, atölye çalışmalarına başladı.ORAN'dan yapılan açıklamaya göre, "Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında kurulan ORAN Çocuk Akademi, bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta başta dezavantajlı gruplar olmak üzere sosyal altyapının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek eğitim ve atölye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı.İlki Sorgun'daki Yavuz Selim Ortaokulu'nda gerçekleştirilen atölyelere 56 öğrenci katıldı.Robotik-kodlama, zeka oyunları ve origami atölyeleri kapsamında algoritma, kodlama, robot yazılımı, zeka oyunu tasarımı, kutu zeka oyunları ve origami eğitimleri geçekleştirildi. 3 hafta süren atölyelerin tamamlanmasıyla öğrencilere katılım belgesi verildi.Dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedefleyen Çocuk Akademi, düzenlediği atölye faaliyetleri ile bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı, bölgenin sosyal ve bilimsel alt yapısının kuvvetlendirilmesini hedefliyor.Ajansı uzmanları Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz, Ümmühan Yamak ve Özay Deniz Keskin ile Abdullah Enes Töken'in eğitmen kadrosunda bulunduğu Çocuk Akademi, farklı branşlarda içerikler tasarlanarak atölye sayılarının arttırılmasını amaçlıyor.