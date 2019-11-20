ORAN Kalkınma ajansı meslek liselerine odaklandı

Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinasyonunda yürütülen 'Tasarım Odaklı Düşünme' eğitimi ile devam ediliyor.



2018 yılı sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2019 yılında Kalkınma Ajanslarının teması 'Mesleki ve Teknik Eğitim' olarak belirlenmiş ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler gerçekleştirmesi planlanmıştı. Bu kapsamda; mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi hedeflere ulaşmak amacı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Milli eğitim müdürlükleri ile Eylül ayında işbirliği protokolleri imzalanmıştı. Teknofest Fuarına yapılan teknik gezinin ardından, Kayseri ve ilçelerindeki tüm meslek lisesi Müdürlerinin katılımı ile; insan kaynakları kapasite artırımı, eğitimde akreditasyon, süreç yönetimi, liderlik ve kalite güvence sistemi konularında bir dizi eğitim düzenlenmiş ve ORAN uzmanlarınca okullarımızda proje yazma eğitimleri verilmişti. Bu eğitim faaliyetlerine, Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinasyonunda yürütülen 'Tasarım Odaklı Düşünme' eğitimi ile devam ediliyor. 20 yıllık Endüstriyel Tasarım tecrübesine sahip Dr. Gül Çiçek Zengin tarafından 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde verilen ve Kayseri'deki 24 meslek lisesi öğretmeninin katılım sağladığı eğiticilerin eğitimi ile, öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerine iş fikirlerini nasıl tasarıma dönüştürebileceklerini anlatabilir hale gelmeleri hedefleniyor. İkinci gününde atölye çalışmaları ile geçen eğitimin 25-28 Kasım tarihleri arasında Sivas ve Yozgat illerinde de devam etmesi planlanıyor. 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında, önümüzdeki haftalarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek okullardaki verilecek Girişimcilik ve Etkili Sunum teknikleri eğitimleri, fabrika gezileri ve meslek lisesi mezunu iş adamlarının konuşmacı olarak katılacağı Liderler Programı ile ORAN Kalkınma Ajansı faaliyetlerine devam edecek.



03-04-05 Aralık 2019 tarihinde yapılması planlanan Liderler programında Ahmet Şerif İzgören de konuşmacı olarak Meslek Lisesi öğrenci ve velilerine hitap edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA