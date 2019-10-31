Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas
Valisi Salih Ayhan başkanlığında ORAN binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat
Valisi Kadir Çakır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.
Toplantıyla ilgili kısa bir bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan projeleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.
Ayhan, ajans güdümlü projeleri arasında yer alan "Verimlilik Koordinasyon Ofisi" projesinin fizibilitesinin tamamlandığını, bugünkü toplantıda fizibilite sonuçlarını görüşüp karara bağlayacaklarını belirtti.