Haberler » Güncel » Haber

ORAN Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.

30.09.2019 15:58ORAN Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıda gazetecilere açıklama yapan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 Yılı Mali Destek Programı "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" programı kapsamında 9 milyon lira destek sağlanacağını söyledi.
Programa mesleki eğitim kurumları, meslek yüksek okulları, mesleki çatı kuruluşlarının başvuru yapabileceğini ifade eden Ayhan, "Bu program ile bölge illerindeki mesleki eğitim altyapısının ve tanınırlığının artırılması amacıyla kullandırtmayı hedefliyoruz. Proje başına azami 750 bin lira destek talep edilebilen programda destek oranının azami yüzde 90 olabilecek." dedi.
Ayhan, fizibilte desteği başvurularının ağustos sonu itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, gelen başvuruların değerlendirilmesinden sonra destek almaya hak kazananların ilan edileceğini ifade etti.
Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yozgat, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:00 "Sürpriz yapmaya gayret göstereceğiz"
22:00 Ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan her yerde aranıyor
22:00 AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan İmamoğlu'na toplanma alanı yanıtı: 2 bin 864 alan belirlenmiş durumda
21:58 Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 yaralı
21:57 Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor
21:56 Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası'ndan yeni sezon açılışı
21:55 "Husiler uluslararası denizciliği tehdit ediyor"