Örav'dan "Stem Öncüleri" Projesi

11 Aralık 2018 Salı 13:48



11 Aralık 2018 Salı 13:48

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), ABD Ankara Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle müfredatı zenginleştirecek "STEM Öncüleri" projesini pilot illerde uygulamaya hazırlanıyor.Proje tanıtımı için SALT Galata'da düzenlenen toplantıda konuşan ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu, STEM Öncüleri'nin fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım ve İngilizce öğretmenlerine yönelik hazırlanan bir eğitim programı olduğunu söyledi.Projeye ABD Ankara Büyükelçiliğinin hibe desteğinin olduğunu belirten Çürüksu, müfredatı 21. yüzyılın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirecek proje ile belirtilen branşlardaki öğretmenlere, üst düzey düşünme becerilerini disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirmek için çeşitli uygulamaların öğretilmesini hedeflediklerini anlattı.STEM Öncüleri projesinin aynı zamanda kültürler arası iş birliğini de içerdiğine değinen Çürüksu, bu alanda ABD'de uzman olan projenin tasarımcısı Dr. Diana Wehrell Grabowski'nin de eğitimler için Türkiye'ye geleceğini kaydetti.Projenin eğitim sistemine, çocuklara, eğitimcilere önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Çürüksu, "Bu proje sayesinde hem kıymetli bir eğitim içeriğini Türkiye'de de hayata geçiriyoruz hem de uluslararası iş birlikleriyle, kültür alışverişine ortam sağlıyoruz. Hedeflediğimiz 21. yüzyıl öğretilerinin okullarımızda daha fazla yer alması için bu projeyi önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Melissa O'Shaughnessy ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinden öğrencilerin başarılı olmaları için gereken ilave destek ve kaynakları sağlamak üzere ÖRAV gibi kuruluşlarla iş birliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.- Proje, 5 ilde uygulanacakProjenin detaylarına ilişkin bilgi veren ÖRAV Eğitim Direktörü Arzu Atasoy, proje kapsamında öncelikle Van, Sivas, Hatay, Uşak ve Zonguldak'taki ortaokullarda görev yapan öğretmenlere eğitici eğitimi verileceğini bildirdi.İlgili branşlarda, 5 kişilik gruplar halinde 5 ilden toplamda 25 öğretmen eğiticinin eğitime katılacağını belirten Atasoy, şunları kaydetti:"Eğitici eğitimini tamamlayıp sınıflarında uygulamalarla öğrendiklerini pekiştiren ve bu süreçte ÖRAV'dan mentorluk alacak öğretmenler, daha sonra ÖRAV'dan yetişkin eğitimciliği becerileri eğitimi alacak ve kendi illerinde başka öğretmenlere eğitim vererek programı yaygınlaştıracak. Proje sonunda 5 ilde açılacak 2'şer grup eğitimle 250 öğretmen, dört günlük STEM eğitimi almış, 25 öğretmen de bu konuda diğer öğretmenlere eğitim verecek bilgi ve becerilere ulaşmış olacak. Eğitimini tamamlayan öğretmenler burada edindikleri bilgileri okullardaki öğrencileriyle paylaşacak."Atasoy, projenin sonunda eğitimleri aldıktan sonra öğrenci ve diğer meslektaşlarıyla başarılı çalışma yürüten 5 takım öğretmeni, 5'er öğrencisiyle İstanbul'da yarışma kampına alacaklarını ifade etti.