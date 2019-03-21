Örav Sohbetleri'nde Bu Ay: Müzede Canavar Yokmuş

Müze eğitimcisi ve yazar Hüsne Rhea Çiğdem; geçtiğimiz yıl okurlarıyla buluşturduğu "Müzede Canavar Yokmuş" adlı kitabından yola çıkarak, sanatın eğitime ve çocuğun gelişimine katkısı ve müze eğitiminin önemi konularında deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinlik, 27 Mart Çarşamba günü saat 18.30 – 20.00 arasında SALT Galata'da gerçekleşecek.

Adana doğumlu Hüsne Rhea Çiğdem liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 2007 yılında, Robert Kolej Yaz Programı'nda çalışmaya başlamasıyla çocuklarla tanıştı. 2012 yılına kadar Robert Kolej'de sanat koordinatörlüğünü yürüten Çiğdem bu süre içerisinde Avustralya, Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Hindistan'a yaptığı seyahatler ile dünyayı deneyimleme fırsatı buldu. Başladığı yoga ve meditasyon pratikleri, 2013 yılında hocalık eğitimi alması ile derinleşti. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2013-2017 yılları arasında eğitmen, içerik geliştirme uzmanı ve son olarak da eğitim programları yöneticisi olarak çocuklar ve yetişkinlerle çalışan Hüsne Rhea Çiğdem, bugünlerde çocuklar ve öğretmenler için sergilere paralel eğitim programları ve araçları tasarlıyor, yeni kitaplar üzerine çalışıyor ve yoga dersleri veriyor.

ÖRAV Sohbetleri kapsamında "İnsan anlamadığını sevmez sevmediğini ise koruyamaz" mottosundan yola çıkan Hüsne Rhea Çiğdem, hazırladığı programlar ve yazdığı kitapların yanı sıra okulların müzeler ile, çocukların da sanat ile ilişkisini katılımcılarla paylaşacak.

ÖRAV, 2008 yılından bugüne kadar eğitim programıyla eğitimcilerin mesleki gelişimine destek olmanın yanı sıra düzenlediği seminerlerle kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. 3 senedir düzenlediği "ÖRAV Sohbetleri" etkinliği ile de katılımcı öğretmenleri, farklı sektörlerden gelen; meslekleri, hobileri, tutku ve azimleriyle kendilerini bulundukları yerden ileriye taşımayı başarmış kişilerle buluşturmayı amaçlayan Vakıf, bu sohbetlerle katılımcı öğretmenlerin farklı vizyonlarla tanışmasına, etkinlik sonunda kendi hayatlarına ilham verecek, onları motive edecek kazanımlarla ayrılmalarına ortam sağlamayı hedefliyor.

27 Mart 2019, Çarşamba günü ücretsiz düzenlenecek olan ve kontenjan sınırı bulunan ÖRAV Sohbetleri'ne kayıt yaptırmak için aşağıdaki linke girişi yapmak yeterli oluyor.

Kaynak: Bültenler