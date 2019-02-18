ÖRAV ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Örnek İşbirliği

Proje kapsamında Kocaeli'ndeki okullarda görev yapan 400 okul müdürü, ÖRAV'ın Liderlik Becerileri, Meslektaş Koçluğu, Çevre Duyarlılığı, Ekibi Yönetmek gibi başlıklardan oluşan EYGEP eğitiminden faydalanacak.

Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)'ın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje, Şubat ayı itibarıyla başladı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında, Kocaeli okullarında görev yapan 400 okul müdürü 10 gün boyunca ÖRAV'ın Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı çerçevesinde eğitim görecek. İlk aşaması 11-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 5 günlük eğitimin ikinci ayağı, Nisan ayında düzenlenecek diğer 5 günlük programla tamamlanacak.

Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Füsun Çürüksu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önemli katkılarıyla gerçekleştirdikleri projeyle ilgili: "EYGEP Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programımız; öğretmen, yönetici, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen talepleri karşılamak amacı ile tasarlandı. Programın özü, ülkemizdeki öğrenme yaşantısının en önemli paydaşları olan yöneticilerimizin, çocukların gelişimlerine ve yüksek yararlarına katkılarını en üst düzeye ulaştırma çabalarını desteklemektir. ÖRAV olarak bugüne kadar 3 bine yakın müdürle çalıştık ve pek çok ilde başarılı eğitimlere imza attık. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebiyle ve büyük katkılarıyla başlattığımız yeni projemiz, hem Kocaeli hem de ülkemiz adına hepimize umut verdi" şeklinde konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise: "Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin gelişimini önemsiyor ve desteklemek amaçlı üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. EYGEP, öğretmenlerine vizyon katabilecek, lider, geri bildirim tekniklerine vakıf, empati yeteneği yüksek, kurumunu ve öğretmenlerini iyi tanıyan müdürlerimizin sayısını artırmayı hedefliyor. Eğitimci eğitimleri konusunda 10 yıllık bir tecrübeye sahip olan ÖRAV'la yürüttüğümüz bu projenin Kocaeli ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kocaeli Çevre Koruma Vakfı'nın da destek olduğu proje kapsamında yöneticiler; "Kendini/ KurumuTanıma ve Yönetmek", "İlişkileri Yönetmek", "Meslektaş Koçluğu", "Öğrenmeye Liderlik Etmek", "Çevresel Duyarlılık", "Toplumsal Liderlik" ve Geleceğe Liderlik Etmek" başlıkları altında yedi modülden oluşan konularda eğitim yüz yüze eğitim görecek. Eğitimler 30'ar kişilik ortamlarda; interaktif olarak verilecek.

Öğretmen Akademisi Vakfı

Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye'nin her yöresinde görev yapan 230 eğitimciden oluşan ekibi ile, 81 ilde 167.000'den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu.

Kaynak: Bültenler