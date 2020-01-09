ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri, 21-30 Ocak'ta düzenlenecek

Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 21-30 Ocak arasında, 24 atölyeye ev sahipliği yapacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki her branştan öğretmenin ve öğretmen adaylarının ücretsiz katılabileceği atölye çalışmalarına, ÖRAV internet sitesi üzerinden kayıt olunuyor.

ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri kapsamında eğitimciler, önceki yıllarda yürütülen ve ilgi gören atölyelerin yanı sıra yeni başlıklarla ilk kez deneyimlenecek atölyelere katılabilecek.

Atölyeler "Engelli Hakları Odaklı Kapsayıcı Eğitim Yaygınlaştırma Etkinlikleri", "Dijital Dünyaya Yolculuk", "Özel Eğitim ve Materyal Geliştirme", "Grup Oyunları ile Okul Ruh Sağlığının Geliştirilmesi", "Ekolojik Okuryazarlık", "Fen Bilimleri Öğretmenleri için Astronomi" ve "Pozitif Gençlik Gelişimi Riskleri: İstismar, Akran Zorbalığı ve Flört Şiddeti" gibi başlıklardan oluşuyor.

Kaynak: AA