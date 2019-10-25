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Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü

Türkiye'nin askeri harekatının kınanacak bir yanı olmadığını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'ne sözkonusu bölge için finansman desteği çağrısı yaptı.

25.10.2019 19:39Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü
Türkiye'nin askeri harekatının kınanacak bir yanı olmadığını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'ne sözkonusu bölge için finansman desteği çağrısı yaptı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cuma günü Macar devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan aşırı sağcı lider, harekatın kınanacak bir tarafı olmadığını kaydetti. Türkiye'nin sözkonusu bölgeyi yalnızca "askeri olarak istikrara kavuşturduğunu" ve bir güvenli bölge oluşturduğunu söyleyen Orban, "Eğer doğru anlıyorsam bugün orada olan budur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgede, altyapı çalışmaları için Avrupa Birliği'nin (AB) finansal destek sağlaması çağrısında bulunan Orban, bu şekilde buralara Suriyeli mültecilerin gönderilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Orban, aksi takdirde "üç milyonu aşkın göçmenin" Türkiye'den Balkan güzergahı üzerinden Avrupa'ya geleceğini savundu. Orban, "Bunun gerçekleşmemesi Macaristan'ın temel çıkarlarından biridir" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da daha önce operasyona destek açıklamasında bulunmuştu. Macaristan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona açıkça destek veren tek AB ülkesi. Avrupa Birliği Türkiye'nin düzenlediği harekata karşı çıkarken, Macaristan iki hafta önce AB'nin NATO müttefiği Türkiye'nin askeri operasyonunu açık bir biçimde kınamasını veto etmişti.

dpa/ BÜ,ET

(c)

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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