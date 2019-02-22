Orban, Juncker'e Yüklenmeyi Sürdürdü

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Avrupa'ya yönelen göçün yasallaşması için çalıştığını ileri sürdü.Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, son dönemde gerilen Macaristan-AB ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.Orban, hükümetinin Juncker'e karşı başlattığı ve AB'de büyük tepkilere neden olan reklam kampanyasının amacının Macarları, Brüksel'in göçmen konusundaki duruşuyla ilgili bilgilendirmek olduğunu savundu.Avrupa Halk Partisinin (EPP) reklam kampanyası dolayısıyla olağanüstü toplantı yapma kararı alması ile ilgili ise Orban, toplantıda Macar hükümetinin kendi duruşunu açıklayacağını ve tartışmaya hazır olduğunu söyledi.Halihazırda görevde bulunan AB yöneticilerinin büyük çoğunluğunun göçmen taraftarı olduğunu iddia eden Orban, "AB liderleri, örneğin AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de sürekli Avrupa'ya yönelik göçün yasallaşması hakkında konuşuyor." dedi.Orban, mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ana konusunun göçmenler olduğunu öne sürdü.AB'nin sınırların korunmasından sorumlu Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) asker sayısının 10 bine çıkarıldığını ama sayının yetersiz olduğunu da belirten Orban, "Tüm Avrupa'nın sınırını yaklaşık 10 bin kişiyle korumak istiyorlar. Sadece Macaristan'ın Güney sınırlarını korumak için 8 bin askere ihtiyaç var." diye konuştu.Macaristan ile AB arasındaki kampanya kriziMacar hükümeti, önceki günlerde resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında hükümetin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurarak, Juncker ve iş adamı George Soros'un fotoğraflarının yer aldığı bir kampanya afişi kullanmaya başlamıştı.Kampanyaya tepki gösteren Juncker, Başbakan Orban'ı Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e benzetmiş ve Macaristan'da iktidar partisi olan Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) EPP'de yeri olmadığı ifade etmişti.EPP Başkanı Joseph Daul ise Macar hükümetinin başlattığı kampanyayı "yalan yanlış, yönlendirici ve asılsız iddialar" olarak niteleyip, "Macaristan'ın, gerçek bir Hristiyan Demokrat ve iyi bir Avrupalı yönetici olan Başkan Juncker'e yönelik saldırılarını ve temelsiz komplo teorilerini kesin bir şekilde kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.