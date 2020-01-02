ORC Araştırma: AK Parti 2018 genel seçimlere kıyasla yüzde 11 oy kaybetti

28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, 36 İl'de toplam 2 bin 980 kişiyle görüşen ORC Araştırma Merkezi, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt aradı.

Katılımcıların yüzde 31'i AK Parti; yüzde 23,4'ü CHP; yüzde 14,1'i MHP; yüzde 8,0'ı HDP; yüzde 4,2'iyse İYİ Parti'den yana tercih kullanırken yüzde 1,9'u Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi dedi.

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak AK Parti'nin oyların yüzde 42,6'sını aldığı 2018 genel seçimlerinden bugüne yüzde 11 civarında oy kaybedeceği tahmini yapıldı. AK Parti'nin en çok oy kaybettiği iller Aydın, Manisa, Antalya, Bursa, Bilecik, Batman ve Kayseri olarak belirtildi.

Araştırma kapsamında katılımcılara ayrıca "Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusu iletildi. Katılımcılardan yüzde 50,9'u Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken yüzde 34,2'si Ekrem İmamoğlu dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında oy tercihi yapması istenen katılımcılar, yüzde 50,2 Erdoğan, yüzde 38 oranında Akşener yanıtı verdi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU DA SORULDU

Öte yandan katılımcılara AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni partiler kurarak siyasete devam kararı almalarının oy tercihlerinde değişikliğe yol açıp açmayacağı da soruldu. Yüzde 8,5 değişikliğe neden olur derken yüzde 81,2'si hayır yanıtı verdi.