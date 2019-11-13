Haberler » Güncel » ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu - Haber

ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu

İktidara yakın anket şirketi ORC Araştırma şirketi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz?' şeklinde sorulan soruya verilen yanıtın anketini yayınladı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven yüzde 53,9 olarak ölçüldü.

13.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:44

ORC Araştırma Şirketi, Kasım ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma Şirketi, Kasım ayına ilişkin 06-09 2019 tarihleri arasında 38 ilde toplam 3 bin 620 kişi ile gerçekleştirdiği 'Siyasi Gündem' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Son anket sonuçlarında dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Anket şirketi ORC, katılımcılara "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Katılımcılar, yüzde 32,7 ile AK Parti'yi seçti. CHP 25,9 ile onu takip ederken kararsızların yüzde 11,8 olması dikkat çekti.

ERDOĞAN'A GÜVEN YÜZDE 5,9

Araştırma şirketi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güveniyor musunuz?" şeklindeki soruya katılanların yüzde 53,9'u "Güveniyorum" yanıtını verdi. Yüzde 37,6'si güvenmiyorum derken, yüzde 8,5'i de soruyu cevapsız bıraktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUCUNU NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ

En son 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimini neredeyse nokta atışı bilerek dikkatleri üzerine çekmişti

ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını paylaştıORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını paylaştı

ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Eylül, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
22:04 Ankara 'dijital türkiye'ye bir yılda 1 milyar giriş
22:04 Eski ingiliz subayının cenazesi ingiltere'ye gönderildi
22:04 Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail, güvenliğini Gazze'ye saldırarak sağlayamaz"
22:03 ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ
22:02 - Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde
21:53 İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:05:24