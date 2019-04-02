Orçun Baysal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR ÇEŞME belediye başkan adayı olan Orçun Baysal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ÇEŞME ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Orçun Baysal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR ÇEŞME adayı Orçun Baysal kimdir? BTP İZMİR ÇEŞME adayı Orçun Baysal yüzde kaç oy aldı?

Orçun Baysal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR ÇEŞME belediye başkan adayı olarak gösterilen Orçun Baysal ÇEŞME ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. ÇEŞME ilçesinde % 0,35 oranında oy olan Orçun Baysal adlı BTP adayı toplamda 95 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ÇEŞME ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.