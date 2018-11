Orda Doğu ve Afrika İhracat Kapısını Firmalara Açıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:35



250 firma ile Türkiye 'nin yurt dışında düzenlediği en büyük milli katılım organizasyonlarından olan "The BIG 5 Show Dubai ", bu yıl 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi 'nde gerçekleşecek.30 yılı aşkın bir süre boyunca inşaat piyasasına damgasını vuran The BIG 5 Show Dubai, bu yıl 39. kez dünya inşaat sektörünü bir araya getirmeye hazırlanıyor. Fuarda geçtiğimiz yıl 64 ülkeden 2.600 firmaya yakın katılımcı yer alırken, fuarı 140 ülkeden 65.000 kişi ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracata büyük katkılar sağlayacak olan The BIG 5 Show Dubai'de Türk şirketler, Avrupa Orta Doğu ve Asya gibi bölgelerdeişbağlantılarını artırarak ticaret yapmayı hedefliyor.Türkiye'de yurt dışı fuarcılığın yapı taşlarından olan Expotim & Ladin Grubu, bugün yapı, gıda, tarım makineleri, enerji, mermer, otomotiv, moda ve tekstil başta olmak üzere 30'u aşkın uluslararası fuara ev sahipliği yapıyor.Yurt dışı fuarcılık sektörünün lider firması Expotim'inbu yıl hazırlıklarını sürdürdüğüen önemli organizasyon ise26 - 29 Kasım 2018 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan yapı sektörünün Ortadoğu'daki en büyük buluşma noktası TheBIG 5 Show Dubai olacak. Bu yıl 39. kez düzenlenen bu dev organizasyonda geçtiğimiz yıl 64 farklı ülkeden 2.600 firmaya yakın katılımcı yer alırken, fuarı 140 ülkeden 65.000 kişi ziyaret etti.Geçen yıla göre, sayısında yüzde 17,4 oranında artış ile Dubai'de yapımı devam eden 4.627 aktif proje ve tüm ülke genelinde 818,2 milyar dolarlık 11.700 proje ile inşaat sektörü, Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisindeki ana sektör konumunu sağlamlaştırdı. Bu noktada; hem yerel hem de bölgesel inşaat sektörünü ve yapımı devam eden mega projeleri; teknoloji, 'know-how' ve sürdürülebilirlik konularında destekleyenThe BIG 5 Show Dubai; son teknoloji tesisler, altyapı ve konut inşalarında uluslararası standartlarda bir platform olma görevini de üstlenmiş olacak.Dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri, uzmanlar ve uluslararası firma yetkililerini bir araya getiren The BIG 5 Show Dubai'ye,yapı malzemeleri, inşaat, panel, mermer, kauçuk ürünler, hazır beton elemanları, iş makineleri, prefabrik ve ısıtma soğutma-havalandırma gibi yapı sektörünün tüm alanlarındaki ürünleriyle dikkat çeken 250'den fazla Türk firması 5,000+ metrekarelik dev katılım sağlayacak. Her sene olduğu gibi 2018 yılında da fuarın en prestijli sponsorluğu olan Platin Sponsorluğunu, "Turkey, DiscoverthePotential" sloganı ile Expotim üstleniyor. Fuar alanında daha fazla görünürlük sağlayan bu sponsorluk sayesinde Türk ürünlerine olan ilgi daha da artmakta ve Türk firmalarına daha fazla iş yapma fırsatı oluşturuyor.Türk inşaat sektörünün büyük ilgi gösterdiği TheBIG 5 Show Dubai'de Türk firmalarının işbirliği hedefinde olduğu ülkeler ise başta İtalya Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor Fuara katılacak Türk firma sayısı ise şu anda 250'yi aştığı öğrenildi. Fuara katılacak olan 250 Türk firma ile hedef ülkelerin firmaları arasında büyük iş anlaşmalarının gerçekleşmesi bekleniyor. - İSTANBUL