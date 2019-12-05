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Ördeklerin kar keyfini 'soğuk etkisi' böldü… Sürü sahibi o anları kahkahalarla kaydetti

ABD'de yılın ilk karının ardından kümesten dışarıya salınan ördek sürüsü, kısa bir süre dışarda karın tadını çıkardı.

05.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:37Ördeklerin kar keyfini 'soğuk etkisi' böldü… Sürü sahibi o anları kahkahalarla kaydetti

ABD'de yılın ilk karının ardından kümesten dışarıya salınan ördek sürüsü, kısa bir süre dışarda karın tadını çıkardı. Soğuğu hisseden ördekler telaşla içeri kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi.

ABD'nin eyaletindeki Hartford şehrinde ördek kümesine sahip olan Amelia Horn, yılın ilk kar yağışınını ardından sürüyü hava alması ve gezinmesi için kümesten dışarıya saldı. Ördek sürüsü, hızlı adımlarla dışarıya çıktı ve kısa bir süre kümesin kapısının önünde durdu. Sürü, bir süre karda yürüdü ve bekledi. Soğuğu hisseden ördekler ardından kümese koşarak içeri girdi. O anlar, Horn tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlenirken, 100 bin beğeni aldı ve 350 bin kez paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, 'Kış aylarında hepimiz böyle hissetmiyor muyuz zaten?' yorumu yaparken bazıları ise 'Ördeklere sonuna kadar hak veriyorum' yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Ördeklerin dışarıya çıkma anı

-Karların üzerinde bir süre duran ördekler

-Ördeklerin kümese geri koşması



Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Güncel

Kaynak: DHA

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