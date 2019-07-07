07.07.2019 16:38
Haberler» Güncel» Haber

ORDU 16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu

16 yaşındaki Mehmet, denizde boğulduORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu
ORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu. Altuğ'un plajdaki aile bireyleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada deniz yüzeyinde hareketsiz görülen Mehmet Altuğ, plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Altuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. ORDU 16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu
Kaynak: DHA
Mehmet Altuğ, Perşembe, Ordu, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:02   Havalandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı
17:02   Pendik'te trafik magandaları yol kesip hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı -3
17:01   Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi
17:01   Nesli tehlike altındaki alacasansar kameralara takıldı
17:01   Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın
17:01   Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü
17:00   İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında çıkan iddiaları yalanladı