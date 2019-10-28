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33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

Şoförlükten emekli Şinasi Can, 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen MTV'yi ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü sattığı kişiye ulaşamayan Can, "Ölmeden beni bu dertten kurtarın" dedi.

28.10.2019 13:06

Ordu'nun Perşembe ilçesinde emekli şoför Şinasi Can (86), 1986 yılında sattığı ancak ruhsatını devretmediği otobüsünden dolayı her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü ve sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can, "Ölmeden beni bu dertten kurtarın" dedi.

SADECE BU YIL İÇİN 680 TL VERGİ ÖDEDİ

Perşembe ilçesinde emekli şoför Şinasi Can, 2 ortağıyla birlikte satın aldığı 1962 model otobüsle yıllarca Ordu ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yaptı. Can, otobüsü ise 1986 yılında Tekirdağlı bir kişiye sattı. Can o dönem tanıdığı bir maliye çalışanına otobüsün ruhsatının devir işlemi için ücretini ve evrakları verdi. Ancak bir süre sonra evrakların kaybolduğunu ve devir işleminin yapılamadığını öğrendi. Sattığı kişiye ve otobüse ulaşamayan Can, evrakları da temin edemeyince ruhsat devrini gerçekleştiremedi. Her yıl otobüsün Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalan Can, sadece bu yıl için 680 TL vergi ödedi. Can, hurdaya ayrıldığını düşündüğü otobüsün ruhsat kaydının adından düşürülmesini istiyor.

"EVRAKLAR KAYBOLDU, DEVRİ YAPAMADIK"

Uzun yıllar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığını anlatan Şinasi Can, Türkiye'nin her tarafını gezdiğini söyledi. 1962 yılında 18 kişilik otobüs aldığını söyleyen Can, Otobüsü 2 ortağımla birlikte aldık. O zaman ortaklardan imza da almıştım. Tanıdık bir maliyeci arkadaşımız vardı, otobüsü üzerimden düşürmesi için imzalı evrakları ve ödenecek parayı verdim. Ne araba üzerimden düştü, ne de imzalı evraklar ortada var. Hepsi kayboldu. Tanıdık maliyeci ortaklarımın adını ruhsat kaydından düşürecek, otobüsü benim üzerime yapacaktı. Bende otobüsü sattığım kişiye devredecektim. Ancak bunu gerçekleştiremedik dedi.

"ÖLMEDEN BENİ BU DERTTEN KURTARIN"

Her yıl MTV ödemek zorunda kaldığını anlatan Can, Ödemezsem faiz geliyor. Vergiyi katlamalı olarak ödemek zorunda kalıyorum. Halim perişan ne olacak bilemiyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ölmeden beni bu dertten kurtarın. Ordu'ya trafik şubesine gittim derdime çare olamadılar. Ortakların imzasını istiyorlar. İki ortaklar da ölü. Ölmüş adamın imzasını nereden getireyim. Avukat tutmuştum o da öldü. Ortaklarımdan birinin çocuğu yok. Hatta nüfusta harp kaybı görünüyor. Otobüsü birlikte aldığım diğer ortağım da öldü. Otobüsü sattığım Tekirdağ'da aradım. Ama ne otobüsü ne de sattığım kişiyi bulabildim. Çok zor durumdayım diye konuştu.

33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

Perşembe, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (14)
VECİH:Hurdaya çıkart biter gider
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TAŞKIN:trafiğe dilekçe ver aracı artık kullanmıyorum , trafikten men ettim veya ruhsatı dondurdum çalışmıyorum de bu iş biter
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XANNE:amcanın haber olası varmış :)
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KURTULUŞYOLU:Dayı, '' 7020 HUrda Mevcut olmayan'' diye bir olay var. Süresi Yılbaşında sona eriyor. En yakın notere başvur eğer yararlanabiliyorsan ondan yararlan.
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DURS:Araca çalındı ihbarı atsa olay bitter. Çalıntı mal vergisi ödemesi olmaz. Mal bulunmazsa, kişiden düşer. Olay biter. Zor değil, Avukat salakmış. Eğer adam istemiyorum aracı derse, Avukat ''Çalındı ihtar'' yapalım demeliydi. Niteliksiz avukatlık^^
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YSFHLL:Bu nasıl bi gerizekalılıktır anlamadım ya.
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LLHFSY:anlayamazsin zaten . . . bil bakalim neden? ;-)
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GÜLNARLI:Çalındı de çık işin işinden.
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KENAN KOMUTAN:zayi raporu felan tutulmuyor mu? ruhsat bende otobus yok, akşam buraya park etmiştim sabah yoktu. çalıntı/zayi için süre ne kadar ise o süre sonunda kayıttan düşmesi lazım. 1986 nere 2023 nere
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ANTALYAAAAAAA:2007 yılında motor sattık noterdeb devrettik geçen babama e devlet almak zorunda kalınca bi baktıkkı motor hala babamın üstünde her neyse sattığımız şahsı buldum zor bela adama nöterden devrettik hırbo zamanında trafikden gidipte almamış zaten çoğu bantroleri ödemiş 2007den 2019 a kadar 300 kusur boç vardı ödettim aldı üstüne. . . . not: eskiden satış olupda hiç e devlete bakan yoksa bi bakın trafikden devir almadıysa hala ilk satıcı üstüne gözükür bilginize.
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