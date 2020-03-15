ORDU 5 metrelik kar bloklarının arasından geçiyorlar
5 metrelik kar bloklarının arasından geçiyorlarORDU'da, Çambası Kayak Merkezi'nde çığ düşen bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda yolların her iki tarafında toplanan 5'er metrelik kar blokları, ilginç görüntü oluşturdu.
15.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:22
5 metrelik kar bloklarının arasından geçiyorlar
ORDU'da, Çambası Kayak Merkezi'nde çığ düşen bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda yolların her iki tarafında toplanan 5'er metrelik kar blokları, ilginç görüntü oluşturdu. Araçları ile kayak merkezine gelenler, kar bloklarının arasından geçerek, ulaşımlarını sağlıyor.
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambası Kayak Merkezi, kayak meraklılarını ağırlıyor. Kayak merkezi güzergahında çığ düşen yolların açılmasıyla her iki tarafta 5'er metrelik kar blokları oluştu. Araçları ile kayak merkezine gelenler, kar bloklarının arasından geçerek ulaşımlarını sağlıyor. İlginç yolculuğun ardından Çambaşı Yaylası'na ulaşanlar, karın keyfini çıkarıyor. Ailesiyle birlikte kayak yaptıklarını belirten Ahmet Altaş, kar blokları arasında seyahat etmelerinin ayrı bir heyecan yaşattığını belirterek, "Kar çok güzel. Keyifli bir an yaşıyoruz" dedi.
Ordu'nun yüksek kesimleri kar altında bulunurken, sahil kesimlerinde ise bahar sıcaklıkları hissediliyor. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahilde yürüyüş yapıyor.
Nurdan Yıldıztekin, 'Ordu'da mart ayında olmamıza rağmen hava çok güzel, kent merkezinde hava sıcaklığı 20 dereceyi buluyor. Yaylarda ise kar var, hafta sonu da yaylara çıkıp, karın tadını çıkıyoruz' dedi.
Gürnur Yılmaz ise 'Hava çok güzel ve deniz kenarında sıcak havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
ORDU'da, Çambası Kayak Merkezi'nde çığ düşen bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda yolların her iki tarafında toplanan 5'er metrelik kar blokları, ilginç görüntü oluşturdu. Araçları ile kayak merkezine gelenler, kar bloklarının arasından geçerek, ulaşımlarını sağlıyor.
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambası Kayak Merkezi, kayak meraklılarını ağırlıyor. Kayak merkezi güzergahında çığ düşen yolların açılmasıyla her iki tarafta 5'er metrelik kar blokları oluştu. Araçları ile kayak merkezine gelenler, kar bloklarının arasından geçerek ulaşımlarını sağlıyor. İlginç yolculuğun ardından Çambaşı Yaylası'na ulaşanlar, karın keyfini çıkarıyor. Ailesiyle birlikte kayak yaptıklarını belirten Ahmet Altaş, kar blokları arasında seyahat etmelerinin ayrı bir heyecan yaşattığını belirterek, "Kar çok güzel. Keyifli bir an yaşıyoruz" dedi.
Ordu'nun yüksek kesimleri kar altında bulunurken, sahil kesimlerinde ise bahar sıcaklıkları hissediliyor. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahilde yürüyüş yapıyor.
Nurdan Yıldıztekin, 'Ordu'da mart ayında olmamıza rağmen hava çok güzel, kent merkezinde hava sıcaklığı 20 dereceyi buluyor. Yaylarda ise kar var, hafta sonu da yaylara çıkıp, karın tadını çıkıyoruz' dedi.
Gürnur Yılmaz ise 'Hava çok güzel ve deniz kenarında sıcak havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ORDU 5 metrelik kar bloklarının arasından geçiyorlar
Etiketler : Kayak Merkezi, Kabadüz, Ordu, Güncel
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