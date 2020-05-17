ORDU ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı
ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındıABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
17.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:02
ABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 296 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla ABD'nin Houston kentinden Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 288'i havalimanında hazır tutulan otobüslerle Trabzon'a gönderilirken, 8'i ise aynı uçakla İstanbul'a gitti. 296 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.
Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Haber