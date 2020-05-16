ORDU ABD'den getirilen 354 Türk vatandaşı karantinaya alındı

ABD'den getirilen 354 Türk vatandaşı karantinaya alındıABD'deki 354 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, 14 günlük karantina için Ordu ve Giresun'daki yurtlara yerleştirildi.

16.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:31
ABD'den getirilen 354 Türk vatandaşı karantinaya alındı
ABD'deki 354 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, 14 günlük karantina için Ordu ve Giresun'daki yurtlara yerleştirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 354 Türk vatandaşı da THY'ye ait uçakla New York'tan Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, havalimanında hazır tutulan otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürülerek, yerleştirildi. Bir kısmı ise Giresun'daki çeşitli yurtlara götürüldü. 354 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.
Vatandaşlardan Ali Ergin, "Türkiye'de olmak güzel bir duygu. Yolculuğumuz iyi geçti. Biz koronavirüs salgını nedeniyle geç geldik. Daha önce gelecektik. Uçaklar kalkmadığı için gelemedik. Orada kalkmaktansa burada 14 gün kalmak daha güzel? dedi.
'ÇOCUKLARA VE YAŞLILARA AYRICALIK TANINDI'
Begüm Akşehirlioğlu da 14 gün karantinada kaldıktan sonra memleketi Kayseri'ye gideceğini ifade ederek, 'Henüz memleketimize ulaşamadık ama ülkemizde olmak çok güzel. Memleketimize ulaşınca daha iyi olacak. Yolculuk çocuklarla biraz yorucuydu ama çocuklar ve yaşlıları uçaktaki özel alanda oturttular. Bu bir ayrıcalık oldu. Teşekkür ediyoruz. Burada 14 gün karantinada kalacağız daha sonra memleketlerimize gideceğiz' diye konuştu.
Gonca Batır ise, 'Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Daha önce Amerika'da yaşıyordum. Türkiye'ye dönüş yaptık' ifadelerinde bulundu. ORDU ABD’den getirilen 354 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ordu, Güncel, Haber

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