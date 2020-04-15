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Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Ordu'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelere başlandı.

15.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:45
Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Ordu 'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelere başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ordu'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Jandarma ekipleri, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi alırken, cezaevinden tahliye edilen hükümlüler, otobüslere binerek, ayrıldı. Hükümlülerin, otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak, oturdukları da gözlendi. Polis ve jandarmanın cezaevi çevresindeki denetimleri sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu, Güncel
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