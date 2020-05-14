ORDU Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldıORDU'nun Aybastı ilçesinde, gürgen ağacının kovuğuna sıkışan köpek, kurtarıldı.

14.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:03
Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
ORDU'nun Aybastı ilçesinde, gürgen ağacının kovuğuna sıkışan köpek, kurtarıldı.
Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan vatandaşlar, gürgen ağacından köpek sesi geldiğini fark etti. Kovuğa sıkıştığını gördükleri köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar Aybastı Belediyesi'ni arayarak, yardım istedi.
Gelen belediye ve orman işletme ekipleri, ağacı motorlu testere ile keserek köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, veteriner kontrolünden sonra barınağa götürüldü. ORDU Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Armutlu, Aybastı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu’da bugün sokaklar doldu, taştı Haber
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Son Dakika: PKK’lı teröristler, Van’da Vefa Destek Grubu’na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Haberler››Güncel››ORDU Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu - Haber 16:32: (ek bilgi ve görüntülerle) SULTANBEYLİ'DE SONDAJ MAKİNESİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haber 16:32: Meteoroloji uyardı; Sıcak havada dışarıya çıkmayın - Haber 16:32: Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine yenileri eklendi - Haber 16:32: Ağrı'da Kovid-19 kapsamında parklar dezenfekte edildi - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber 14:38: Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Haberler 14:33: Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:30: Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Haber