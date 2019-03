Ordu AK Parti Adayı Hilmi Güler 31 Mart 'one Minute'nin Devamıdır-2

Kaynak: DHA

Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler , baba ocağı Ünye 'de coşkulu mitingde vatandaşlara seslenerek, '31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın ' One Minute ' diyerek başlattığı, daha sonra 'Dünya 5'den büyüktür' diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır dedi. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmalarını baba ocağı Ünye ilçesinde sürdürdü. Ünye'de miting düzenleyerek, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Güler daha sonra esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla oturup çay bahçesinde simit yiyerek çay içen Hilmi Güler , kente kazandıracağı projeleri anlattı.ÜNYE KARADENİZ'İN PIRLANTASI OLACAKEnerji ve Tabii kaynaklar Bakanı olduğu dönemde baba ocağı Ünye ilçesine doğalgaz, içme suyu başta olmak üzere birçok hizmetlerde bulunan Hilmi Güler, 'Gönül belediyeciliği felsefesi şu. Buraya ben demeye gelmedim, sen demeye gelmedim, ben yok, sen yok siz varsınız. Ünyeliler var. Gönül belediyeciliği budur. Ünye'ye çok hizmetler yapacağız. Önce doğalgazı getirdik. Aslında 10 yıl önce gelmişti ama bazı aksaklıklar sebebiyle size geç ulaştırıldı. Ünye'nin içme suyunu getirdik. Çalışmalarımız saymakla bitmez. Şimdi yeni dönemde limanı daha çok büyüteceğiz. Konteynır limanı haline getireceğiz. Ünye yeni dönemde bir liman merkezi olacak. Ünye Organize Sanayi Bölgesi 'nin kamulaştırma parasını çıkardık. Orada çok güzel ürün ve üretimler gerçekleşecek. Orada üretilen ürünler konteynır limanı ile dünyaya ihraç edilecek. Ünye, Karadeniz 'in bir incisiydi. Bu yatırımlarla birlikte artık bölgenin pırlantası olacakö dedi.ADİL VE ŞEFFAF OLACAĞIZÜnye'nin vizyonunun bilinenden daha fazla olduğunu, bu sebeple ufuk ve vizyonun geniş tutulması gerektiğini de anlatan Güler, 'Ünye'nin komşusu Fatsa değil, Terme Çarşamba değil. Ordu'nun komşusu Samsun Sivas , tokat değildir. Ordu'nun komşusu Odessa, Bakü Bükreş 'tir. İşte Ünye'de bu ülkelere ihracat yapacak yeni üretim sahaları açacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız, bütün işlerimizi adilane, ortak akılla, şeffaflıkla yapacağız. Hiçbir grubun, hiçbir zümrenin adamı olmadan yalnız ve yalnız sizlerin elemanı olarak yapacağız. Burada herhangi bir kanunsuz harekete göz açtırmayacağız. Bunu özellikle bilinö şeklinde konuştu.31 MART 'ONE MİNUTE'NİN DEVAMIDIR31 Mart seçimlerinin sıradan bir gün olmadığını, Türkiye ve Ordu ili açısından önemli bir dönemeç olduğunu da ifade eden Hilmi Güler, '31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın 'One Minute' diyerek başlattığı, daha sonra 'Dünya 5'den büyüktür' diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır. 31 Mart sadece bir belediye seçimi değildir. 31 Mart Bu aynı zamanda 2 milyar mazlumun ay yıldızlı bayraktan beklediği talebin ve hizmetin belirlendiği gün olacaktırö diye konuştu.