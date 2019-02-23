Ordu Ak Parti'li Güler Çambaşı, Uludağ Gibi Olacak

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Ak Parti'li Güler Çambaşı, Uludağ gibi olacakAK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi'nin kış turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, Bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Çambaşı Kayak Merkezi Uludağ gibi olacakö dedi.AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Kabadüz ilçesine giderek, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Partisinin Kabadüz İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Güler'e, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da eşlik etti. Daha sonra çeşitli dernekleri ve esnafları ziyaret eden Güler, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.'ÇAMBAŞI ULUDAĞ GİBİ OLACAK'Çambaşı Kayak Merkezi'nin denize en yakın kayak merkezi olduğunu söyleyen Güler, 'Biz hizmetimizi seçilmeden önce de yaptık, seçildiğimiz zaman da yaptık. Bizim için tarih olarak 31 Mart önemli değil. Biz zaten çalışmalarımızı her zaman sürdürüyoruz. İnşallah Kabadüz'e doğalgazı da getireceğiz. Bugün vereceğim tek mesaj 3 kelime ama bu 3 kelime de aynı. Bunlar üretim, üretim, üretim. Bu üretim neticesinde hem hizmet, hem ürün hem de güzellik üreteceğiz. Burası örnek ilçe olmaya devam edecek. Çambaşı Kayak merkezimiz kış turizmi için çok güzel bir tesisimiz oldu. Denize, havaalanına bu kadar yakın, yeşille oksijeni bir arada olan başka bir kayak merkezi yok. Çambaşı Kayak Merkezi Uludağ gibi olacakö dedi.'BİZ NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK'Bölgede üretime yönelik yapılan faaliyetlerin arttırılacağını belirten Güler, 'Bu bölgenin yer altı da yer üstü de Allah'ın nimetleriyle dolu. Bizim yapacağımız şey ise bu güzellikleri daha çok büyütmek ve güzelleştirmek. Bu bölgede üretime dönük yatırımlar yapacağız. En büyük katkılarımızdan birisi ise göçü önlemek olacak. Ordu'da üniversiteyi yaptık, hastaneleri kurduk. Dolayısıyla artık eğitim için, sağlık için farklı şehirlere gitmeyeceğiz. Biz ne söz verdiysek yaptık. En son Çevre Yolu dedik, Boztepe'yi deldik onu da yaptık. Bu işi biz kalpten, gönülden yapıyoruz. Gönül Belediyeciliği denen şey de bu. Ben buraya belediye başkanı olmak için gelmedim, hizmet etmek için geldimö diye konuştu.