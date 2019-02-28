Ordu AK Parti Ordu Adayı Güler Ordu'nun Çok Büyük Bir Potansiyeli Var

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Ak Parti Ordu Adayı Güler Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli varAK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, 'Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak. Bu süreçte Türkiye'nin çok büyük avantajları olduğu gibi Ordu'nun da çok büyük avantajları var. Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli varö dedi.AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Gürgentepe ve Çamaş ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Güler, ilçe ziyaretlerinin ardından Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) tarafından düzenlenen yemekte iş adamlarıyla bir araya geldi.'BÜTÜN KAYNAKLARIMIZI EŞİT PAYLAŞTIRACAĞIZ'Çamaş ilçesinde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Mahmut Ayparçası ile birlikte vatandaşlara seslenen Güler, 'Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli fevkalade bir kardeşlik sergiliyorlar. Bizde onların buradaki temsilcisi olarak Ordu'da bu kardeşliği devam ettireceğiz. Hep birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları yaparken turizme ve istihdama ağırlık vereceğiz. İnşallah burayı göç veren değil göç alan bir şehir haline getireceğiz. Buradaki aslan gibi gençlerimiz dışarda çalışmak zorunda kalmayacak. Kendi yerinde kendi toprağına sahip çıkarak buradaki güzellikleri daha da geliştirecekler. Eğer ki seçilirsek bütün kaynaklarımızı eşit şekilde sizlerle paylaştıracağız. Ben sizlere adil bir çalışmayı vaat ediyorum. Bütün kaynakları sizlerin emrine amade kılacağız ve inşallah daha güzel daha parlak bir Çamaş'ı hep birlikte geliştireceğizö dedi.'USTA KAPTANLAR FIRTINALI DENİZDE BELLİ OLUR'ORDUSİAD tarafından düzenlen yemekte konuşan Güler, 'Sayın Cumhurbaşkanımız bana Belediye Başkanlığı görevini teklif etti. Bu görev benim için görevlerin en anlamlısı. Çünkü ben bir Orduluyum ve kendi şehrime hizmet edeceğim. Benim için bundan daha anlamlı bir görev yok. Ben bakanlık dönemimde de onun öncesinde de Çevre Yolu'ndan Havaalanı'na kadar Ordu'nun sorunlarıyla yakından ilgilendim. Şimdi burada ekonomik olarak neler yapacağımızı düşünmemiz gerekir. Ekonomik olarak hava eskisine göre rahat değil ama usta kaptanlar fırtınalı denizde belli olurö diye konuştu.Ordu'nun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti'Uzmanlar tarafından 2040 yılında dünyanın ekonomisi 4 ülke tarafından yönetileceği söyleniyor. Bunlar sırasıyla Çin, Hindistan, ABD ve Japonya. Yani 4 büyük ekonominin 3'ü Asya ülkelerinden çıkacak. Artık güneşin battığı değil doğduğu yerlere doğru bir gidişat var. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak. Bu süreçte Türkiye'nin çok büyük avantajları olduğu gibi Ordu'nun da çok büyük avantajları var. Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli var. Eğer Ordu bu potansiyeli hakkıyla kullanırsa, büyük bir fırsatı yaşayabilir, Türkiye de ve dünyada çok iyi bir konuma gelebilir.ö