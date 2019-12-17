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Babalarından kalma 1930 model otomobile gözü gibi bakıyorlar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 1930 model 'Fordson' marka otomobili babalarının vasiyeti üzerine satmayan Aşkan kardeşler, klasik aracı bakımını yaptırıp, koruyor. Bina altında park halinde olan kentin ilk otomobili, görenlerin ilgisini çekiyor.

17.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:48

'Fordson' marka, 1930 model otomobilin sahibi Cevat Aşkan'ın yaşamını yitirmesinin ardından vasiyeti üzerine çocukları Aziz Aşkan ve Gül Aşkan Hüsem, klasik araca gözü gibi bakmaya başladı. Kentin ilk otomobili olan, bir dönem valilik, hastane ve itfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılan araç, binanın altında park halinde duruyor. Tüm parçaları orijinal olan klasik otomobil, görenlerin ilgisini çekiyor.

"SATARSANIZ HAKKIMI HELAL ETMEM"

Gül Aşkan Hüsem, babasından kalan aracın, kentin ilk otomobili olduğunu belirterek, "Babam, vefatından önce bize, 'Bu arabayı satarsanız hakkımı helal etmem' demişti. O nedenle bizim için çok değerli. Gözümüz gibi koruyoruz. Soranlar oluyor; ama satmayacağız. Bu, bize baba yadigarı" diye konuştu.

"AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aziz Aşkan da "Rahmetli babam vefat ettikten sonra kimse binmek istemedi. Elimizden geldiği kadar ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Gül Aşkan Hüsem'in eşi Muhsin Hüsem ise "Rahmetli kayınpederden kalma 1930 model araba. Bu otomobili bir dönem ben de kullandım. Vergisi çok olduğu için kullanmadım. Şimdi vergi kaydı düşürüldü. Park halinde duruyor" diye konuştu.

Babalarından kalma 1930 model otomobile gözü gibi bakıyorlar

Altınordu, Ordu, Yaşam, Ekonomi

Kaynak: DHA


Ekonomi

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