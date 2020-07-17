ORDU Bakan Pakdemirli, Ordu’da

Bakan Pakdemirli, Ordu'da

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da valilik ve belediye başkanlığını ziyaret etti. Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Tuncay Sonel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Belediye ziyareti sırasında Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'ni inceleyen Pakdemirli, projenin maliyetinin 300 milyon dolar olduğunu belirtti. Projenin Ordu ve Tokat'ı kapsayacağını kaydeden Pakdemirli, "Hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hem de dünya bankasından kredilerle 300 milyon doları aşan yaklaşık 2 milyar liralık bir projeydi. Bunu Ordu'ya kazandırma imkanı oldu. 7 ilçeyi etkileyen, sadece Ordu'yu değil, Tokat'ın da en az üç ilçesini etkileyecek; içerisinde tarım, turizm, sulama, ulaşım, gıda ve kırsal kalkınma olan, bölgenin refahını da arttıran çok önemli bütüncül bir proje. İnşallah Ordu'da ilk örneğini başlattığımız bu projenin ülke çapında diğer illere de yayma fırsatımız olur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, projede emeği geçenlere teşekkür etti.