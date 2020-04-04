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Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından güldüren bir paylaşım yaptı. Hilmi Güler paylaşımında, "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı" dedi.

04.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Tedbirler arasında 20 yaş altı ve 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı bulunuyordu.

Erdoğan'ın açıkladığı kararların ardından Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından 20 yaş altı gençlerle ilgili güldüren bir paylaşım yaptı.

"ŞİMDİ HESAPLAŞMA ZAMANI"

Hilmi Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :) Son gülen Mehmet Hilmi Güler :)" ifadelerini kullandı.

Hilmi Güler'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ DE GENÇLERE TAKILDI

Nevşehir Belediyesi de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından güldüren bir paylaşım yaptı. Belediye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdi sıra sizde tonton yaşlılarımız ; 2000'li ve daha genç görürseniz arayın. Alo 153" ifadelerine yer verildi.

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler’den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel

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