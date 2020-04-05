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ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor

Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyorTÜRKİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında 31 kentte giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, Samsun ve Ordu arasındaki sınır hariç büyükşehirler arası geçişler durdu.

05.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:04
Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor
TÜRKİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında 31 kentte giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, Samsun ve Ordu arasındaki sınır hariç büyükşehirler arası geçişler durdu. Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yolda bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, yasaktan etkilenmiyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının en fazla görüldüğü Zonguldak ilinde giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, iller arasında seyahatler durdu. Ancak, Türkiye 'de iki büyükşehir arasında geçişlerin bir adımla yapılabildiği Ordu ile Samsun arasındaki mahallelerde geçişler sürüyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. BİR ADIMLA ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORLAR
Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yolda bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, şehirlerarası geçiş yasağından etkilenmiyor. Ancak iki mahalle sakinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalıyor, acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor.
'YASAK BİZİ ETKİLEMİYOR AMA EVDE KALIYORUZ' Şentepe Mahallesi muhtarı Ramazan Tınkır, mahalleye daha önce yurt dışından gelenleri jandarmaya bildirerek önlem alınmasını sağladıklarını söyledi. Yasak nedeniyle il dışından da kimsenin gelemediğini söyleyen Tınkır, "İki mahallemizde vatandaşlarımız çok tedbirli ve duyarlı. Kesinlikle dışarıdan gelenlere karşı hassas ve tedbirli davranıyorlar. Durumu jandarmaya bildiriyoruz. Jandarmanın zaten denetimleri yoğun. Dışarıya çıkınca ise mahalle arasında geçiş kolay oluyor. Genelde çıkmamaya da özen gösteriyoruz. Çıkanlarda sosyal mesafeye önem gösteriyor. Sürekli anonslarla vatandaşları uyarıyoruz. Geçiş yapan araçları da nerden nereye gittiğini sorup jandarmayı bilgilendiriyoruz" dedi.
Mahalle sakinleri de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiklerini belirterek, dışarı çıkmamaya çalıştıklarını söyledi. ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Ordu, Güncel

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ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor
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