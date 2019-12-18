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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:28Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Bölge Müdürü Zafer Sel'den "Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Güler, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.
AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Güler, çalışanlara başarı temennisinde bulundu.

Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı, Trabzon, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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