Haberler » Güncel » Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den, üst ölçekli yapıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haber

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den, üst ölçekli yapıya ilişkin açıklama Açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesindeki deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıya ilişkin açıklamada bulundu.

07.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:09Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den, üst ölçekli yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçesindeki deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıya ilişkin açıklamada bulundu.
Güler, belediyenin meclis salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte başladıkları 1994 yılından beri aynı belediyecilik anlayışlarının devam ettiğini söyledi.
Bunu, Ordu'da da aynı kararlılıkla uygulamaya çalıştığını ve bundan sonra da çalışacağını belirten Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kararlılığımız ve tutumumuz değişmemiştir, aynen devam ediyor. Bildiğiniz gibi kıyılar halkımızın anayasal hakkıdır, onlara aittir. Burada da bir sonuca doğru yürümekteyiz. Kararlılığımız aynen devam ediyor. Biz de yanlışa yer yoktur." dedi.

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:56:08