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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı

70 yaşındaki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

22.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:33

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüste en riskli grup olan yaşlıları korumak için 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi.

Bu kararın ardından yaşı 65'in üzerinde olan siyasetçilerin durumu da merak konusu oldu.

"BEN YAKALANDIM GENÇLER"

Twitter'da bir kullanıcı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i etiketleyerek "Mehmet Amca çıkma dışarı, sokakta görürsem belediyeyi ararım" diye yazdı.

Güler de bu paylaşıma "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın :)))" diye karşılık verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır. ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

Mehmet Hilmi Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde %56,93 oy olarak Ordu Belediye Başkanı oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı

Haberin Videosu :

Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Sağlık, Politika, Güncel

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