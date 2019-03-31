Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Hilmi...

Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Hilmi Güler
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Hilmi
Güler 219 bin 526, Saadet Partisi
adayı İdris Naim Şahin
100 bin 309 oy aldı.
-Güler'in öz geçmişi-
Mehmet Hilmi Güler
, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu.
Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.
ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
Genel Müdürü, Etibank
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık
Başmüşaviri, ERDEMİR
ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.
22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Mehmet Hilmi Güler, AK Parti, Ordu, Güncel
Kaynak: AA