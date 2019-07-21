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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Bedensel Engelliler Basketbol takımı ana sponsoru oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir adım atarak halen Altınordu Belediyesi bünyesinde bulunan Bedensel Engelliler Basketbol Takımının ana sponsoru oldu.

21.07.2019 11:04 Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Bedensel Engelliler Basketbol takımı ana sponsoru oldu
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir adım atarak halen Altınordu Belediyesi bünyesinde bulunan Bedensel Engelliler Basketbol Takımının ana sponsoru oldu.

2014-2015 sezonu başında Altınordu Belediyespor bünyesine alınan ve büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e kadar yükselen Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi markası altında faaliyet gösterecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bedensel Engelliler Basketbol Takımına ana sponsor olduklarını ve kendi bünyelerine aldıklarını açıkladı. Güler, "Engelli kardeşlerimizden oluşan basketbol takımımızın bir engelsizlik mücadelesi verdiği, özellikle de toplumdaki var oluş felsefesi gereği parke üzerinde temsil etmeyi sağladıkları için onlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncuların daha iyi şartlara kavuşması ve başarıyla mücadele etmesi için takımı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine aldıklarını belirten Başkan Güler, "Engelli kardeşlerimizin sportif alanda ve özellikle basketbol branşında gösterdikleri gayret ve mücadele ile gerçekten takdir ediyorum. Takımımızın her oyuncusu gönlünü ortaya koyarak insan üstü bir mücadele ortaya koyuyor. Onların bu mücadelesine destek vermek ve katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı. - ORDU
Kaynak: İHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Ordu, Spor

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