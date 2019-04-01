Ordu Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Ordu için sandığa giden vatandaşlar, Ordu Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Ordu seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Ordu'da kim önde? Ordu seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Ordu Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Mehmet Hilmi Güler yarıştı. Millet İttifakı adına CHP'den ise Mustafa Adıgüzel aday gösterildi. SP'den İdris Naim Şahin, BTP'den Fahri Özgen Ordu Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Ordu için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların % 99.54'ünün açıldığı Ordu'da Mehmet Hilmi Güler % 56.90 oy aldı. İdris Naim Şahin'in aldığı oy ise %26.03olarak kayıtlara geçti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Ordu'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Ordu'de 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Cemal Enginyurt, AK Parti adına Enver Yılmaz, CHP adına Seyit Torun aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Enver Yılmaz % 54.40 oy oranı ile Ordu Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP'den Seyit Torun ise % 34.14 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Cemal Enginyurt % 8.14 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

ORDU İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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