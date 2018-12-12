Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ekonomiye Katkı

Ordu Büyükşehir Belediyesi
mülkiyetindeki 6 bin 100 metrekarelik arsayı, Fatsa OSB
'ye ücretsiz olarak devretti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Tekintaş, Organize Sanayi Bölgesi
'nin Fatsa ekonomisinin can damarı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa OSB için Ordu Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir." dedi.
Büyükşehir Belediyesinin OSB'ler için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Tekintaş, "Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç olan arsa ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Konakbaşı Mahallesi'ndeki 462 parsel numaralı kendi mülkiyetinde olan taşınmazın devrini yaptı. Ülkemizin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımları atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Kısa süre önce Fatsa OSB'yi sıcak asfalta kavuşturduklarını, doğal gazla ilgili de çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Tekintaş, "Uzunluğu bin 800 metre olan yolda, bin 300 ton sıcak asfalt çalışması yaparak verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Yaptığımız çalışma ile OSB'ye giden yolun hem konforunu yükselttik hem de bölgeye ulaşımı kolaylaştırdık. Doğal gaz konusunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sanayicimizin özlemle beklediği doğal gazı en kısa sürede onlarla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Organize Sanayi Bölgesi,Ordu Büyükşehir Belediyesi,Fatsa,OSB
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:20