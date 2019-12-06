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Ordu ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSUOrdu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

06.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:07
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)
ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU
Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, 'Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin bir takım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulundukö dedi.
ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI
Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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