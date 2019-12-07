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Ordu ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı

Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)CEREN İÇİN YÜRÜDÜLEREvinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu ve Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

07.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:37
Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)
CEREN İÇİN YÜRÜDÜLER
Evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için ve ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Ceren Özdemir'in saldırıya uğradığı evinin önüne karanfiller bıraktı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda ise yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.
'ARTIK SUSMUYORUZ'
Yürüyüşe katılan Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftelya Hazar, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz? dedi.
'CERENLERİMİZ ÖLMESİN'
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise kadına yönelik şiddetin, insanlığa şiddet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Ceren kardeşimizin yerine başka bir erkek evladımız da olabilirdi. Bu yürüyüşün insanlık açısından bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği haklı gururunu yaşıyoruz. Cerenlerimiz ölmesin ve her zaman yaşasın? diye konuştu. Fatsa ilçesindeki yürüyüş, Plevne Meydanı'nda sona erdi.
Ordu ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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