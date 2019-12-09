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Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı.

09.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:10
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)
'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğini söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yinede peşinden gittim. Durumu polisi bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.
ESNAFA PLAKET
Kentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak ta istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dünde Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.
Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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