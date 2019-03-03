Ordu Çevre Yolu Projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1. etabının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği miting öncesi kente gelen Bakan Turhan, 1. etabı tamamlanan Ordu Çevre Yolu'ndaki son durumu inceledi.<br><br>İncelemeleri sırasında firma yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra Ordu Çevre Yolu'nu makam aracıyla geçti.<br><br>Bakan Turhan'a, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.