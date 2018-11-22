Ordu'da 10 Bin 565 Öğrenciye Giysi Yardımı Yapıldı

Ordu
'da öğrenim gören 10 bin 565 öğrenciye, özel bir firma tarafından giysi yardımı yapıldı. Ordu Valiliği
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının girişimleriyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da özel bir firma tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı. Özel firma tarafından ilk etapta gönderilen 4 bin 271 adet giysi, Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teslim alındı. Alınan giysiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen Ünye
ilçesinde bin 631, Fatsa
ilçesinde bin 410, Ulubey
ilçesinde 130, Kumru
ilçesinde 600 ve Gölköy
ilçesinde ise 400 öğrenciye ulaştırılmıştı.
Aynı firma tarafından gönderilen ikinci etap 6 bin 294 adet giysi ise, Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teslim alınarak, Altınordu
ilçesinde 3 bin 264, Mesudiye
ilçesinde 100, Çatalpınar
ilçesinde 200, Kabataş
ilçesinde 251, Çaybaşı
ilçesinde 200, Gürgentepe
ilçesinde 250, İkizce
ilçesinde 200, Çamaş
ilçesinde 100, Korgan
ilçesinde 600, Aybastı
ilçesinde 340, Perşembe
ilçesinde 278, Kabadüz
ilçesinde 60, Akkuş
ilçesinde ise 451 öğrencinin isimlerine gönderildi.
Ordu genelindeki okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin, başta giysi olmak üzere diğer eğitim ihtiyaçları, Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yerine getiriliyor.
Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının girişimleriyle bu yıl 10 bin 565 öğrenciye giysi yardımında bulunulmuş oldu.
Belirlenen her bir öğrenci adına ayrı paketler halinde gelen giysi yardımları, mont, pantolon ve uzun kollu sweetlerden oluşuyor. - ORDU
Ordu Valiliği,Ordu
22 Kasım 2018 Perşembe 17:08