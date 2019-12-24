Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Haberler

Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen orman yangınında 100 hektarlık alan kül oldu.

24.12.2019 04:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 04:30 Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu
'nun ilçesinde meydana gelen orman yangınında 100 hektarlık alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Kadılar Mahallesi Tığnıt Mevkisi ile Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda bu akşam saat 17: 00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Amirliği ekiplerine verdi. Yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başladı.

Başkan Tavlı ve Orman işletme müdürü olay yerinde

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının çıkış noktasının olduğu yere ve alanda incelemelerde bulundu. Orman işletmeye bağlı ekiplerinde destek verdiği söndürme işlemini Başkan Hüseyin Tavlı ve Ünye Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının yayıldığı alan hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yangın anını gören mahalle sakini Cevat Öztürk," Ben evde dururken İstanbul'daki oğlum bana telefon açtı. Yangın Kadılar Mahallesi'nin Tığnıt mevkisinden başladı. Oradan rüzgarın etkisiyle Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisine kadar yangın geldi. Yanan yer bayağı büyük. İtfaiye elinden gelenin fazlasını yaptı. İtfaiye ekipleri evlere sıçramasın diye önce yangının önünü kesmek için çok çalıştılar. Yangında fazla kimsenin yapacağı bir şey yoktu, çünkü aşırı derecede rüzgar yangını büyütüyordu" dedi.

Yangın sonrası ekipler her iki mahallede olası bir yangın ihtimaline karşı nöbet tutarken, sabah saatlerinde ise yangın alanının incelenmesi gerçekleştirilecek. - ORDU

İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

05:03   Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar - Haberler
05:00   Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan atlayan şüpheli kalaşnikof ve tabanca düşürdü - Haberler
04:25   Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Haberler
04:22   Kavgayı ayıran bekçiye silah sıkıp kaçtılar - Haberler
04:04   Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
23:51   İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Haberler
23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
22:25   Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Haberler
24.12.2019 05:12:37