Menü
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Güncel

Ordu'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

13.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:16
Ordu'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, evden getirilen bir pastayı yedi. Pastayı yedikten sonra kusma ve baş ağrısı gibi şikayetleri olan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.
Rahatsızlanan 11 öğrenci, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Pelitliyatak, Ünye, Ordu, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi Güncel
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor