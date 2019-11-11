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Ordu'da 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

11.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:54Ordu'da 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'nun ilçesinde 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu'ndaki bir sınıfta öğrenim gören 22 öğrenci ile velililer, kendi aralarında etkinlik düzenleyerek okul dışından lahmacun sipariş etti.
Öğrencilerde lahmacunları yedikten sora kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler olması üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 13 öğrenci, ambulans ve özel araçlarla çeşitli hastanelere getirildi.
Öğrenciler, tetkiklerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Öte yandan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek çocukların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri iş yerine giderek lahmacunlardan numune aldı.

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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