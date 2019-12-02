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13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti

Ordu'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini başından vurarak intihar etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cesedi Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

02.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:32

Ordu'nun ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Seher Ela U. babasının silahı ile evde kendini başından vurarak hayatına son verdi.

EVE GELEN YAKINLARI ŞOK YAŞADILAR

Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadılar. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuk, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti

Fatsa, Yaşam

Kaynak: İHA


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