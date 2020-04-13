Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı

Ordu'da son 15 gün içerisinde evde kal uyarılarına rağmen trafiğe çıkan ve boş yollarda hız yapan bin 174 araca hız sınırlarını aşmaktan ceza yazıldı.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:10
Ordu'da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı
Ordu 'da son 15 gün içerisinde evde kal uyarılarına rağmen trafiğe çıkan ve boş yollarda hız yapan bin 174 araca hız sınırlarını aşmaktan ceza yazıldı.

Ordu il genelinde 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 37 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 137 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 174 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 55 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 7 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde ayrıca 49 araç trafikte men edilirken 37 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ordu'da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:17: Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 18:10: Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü - Haberler 18:09: Türkiye'de ilk Covid-19 Örnek Alma Seti Sakarya'da üretilmeye başlandı - Haberler 17:53: Resident Evil 3 (2020), İlk Beş Gününde 2 Milyon Sattı - Haberler 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum