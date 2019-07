Ordu'da, 17 katlı bina inşaatına durdurma kararı

KARADENİZ kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu 'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent siluetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte, şu an 12'şer katlı olan bu 3 bloğun da aralarında bulunduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.Bölgede kıyı şeridi boyunca kent silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan çok katlı yapılar, imar tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, Karadeniz 'in kıyısına hançer gibi saplanan çok katlı binalar, insan hayatı için de tehdit oluşturuyor. Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı bina inşaatına gözler çevrildi. Geçen yılın Mayıs ayında, dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce kent siluetini bozan yapılarla ilgili çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki çok katlı binalar, havadan drone ile görüntülenirken, binalarla ilgili düzenleme başlatıldı.BELEDİYE HAREKETE GEÇTİOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, konuyu belediye meclis gündemine taşıdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, yatay mimari ve kentin siluetini bozan binaların durumu İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonu tarafından incelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Başkanlığı'nda, bugün yapılan belediye meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ortak rapor ele alınarak görüşüldü.'KAMU YARARINA UYGUNLUK BAKIMINDAN İPTAL EDİLMELİ'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, "Ordu halkı ile birebir yapılan görüşmeler sonucunda yaygın bir memnuniyetsizliğin olması nedeniyle, hemşehrilerimizin yoğun talebi dikkate alınması, kamuoyu vicdanının rahatlatılması ve ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla söz konusu planın, üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirilerek iptal edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir" şeklindeki komisyon görüşü de raporda yer alarak meclis üyelerine tek tek okundu.RAPORDA AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİRaporda ayrıca; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11 Şubat 2019 tarihli inceleme raporunda ise, revizyon planında Özel Proje alanı olarak belirtilen bahse geçen alanların mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen gösterimlere uygulama imar planında aykırılıklar olduğu, planlanan kullanımların uygulama imar planında mekansal olarak gösterilmesi gerektiği, konut kullanımından dolayı alana gelecek nüfusun gelecekteki ihtiyacı olan kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının bulunduğu bölge içerisinde ayrılıp ayrılmadığının plan ve açıklama raporunda belirtilmemesi, sahil kesiminde yüksek emsal oranları ve yüksekliği serbest bırakılması kararlarının silueti bozucu nitelikte olduğu, kamu yararı ve planlama ilkelerine de aykırılık teşkil ettiğinin belirlendiği yer aldı.OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ7 maddelik raporun okunmasının ardından, kentin siluetini bozan, dikey yapılaşmanın önünü açan, özel proje alanlarıyla yüksek katlı binaların yapılmasına neden olan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın başkanlığında 20.09.2016 tarihinde kabul edilen 1/5000 ölçekli Altınordu İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nın, üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirilmek amacıyla iptal edilmesine ilişkin talepten oluşan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Bu kararla birlikte aralarında tartışılan 17 katlı gökdelenin de yer aldığı çok katlı bina inşaatları durduruldu.'ORDU HALKININ ÇIKARLARI ESASTIR'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kanunlara uygun hareket ettiklerini belirterek, "Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmasında kanunlar geçerli olacak. Biz burada kanunlara uygun hareket yapıyoruz. Hak, hukuk esastır. Halkın vicdanı esastır ve Ordu halkının çıkarları esastır. Biz burada Ordu halkının çıkarlarını birinci plana alıyoruz. Onun dışında da hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yani burada temel olan Ordu halkının çıkarlarıdır, anayasal haklarıdır. Tabi ki bir harekete başlanınca bunun eksisi, artısı her şeyi hesap ediliyor demektir. Bunların hepsini göze alarak cesaretle gidiyoruz" dedi.MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİBelediye Meclis üyelerine de teşekkür eden Hilmi Güler, "Ne olursa olsun ben de yanlış yapıyorsam, benim de yanlışımı ortaya kendim getiririm. Dolayısıyla bunu hiç düşünmeyin. Burada dediğim gibi Ordu halkının çıkarları söz konusudur. Milli menfaatlerimiz esastır. Anayasal hak ve hukuk esastır. Bunları bilerek bu çalışmayı bilinçli bir şekilde başlatıyoruz. Aslında ben bunu ilk gün gündeme getirebilirdim. Altına tek imzayı atarak getirebilirdim ama usulüne uygun hareket ettiğimiz için de burada bir bütün halinde bu kararı almamız ve sizin de bunu memnuniyetle karşılamanız bizim için anlamlıdır. Ben muhalefete de sizlere de bütün üyelerimize de ve çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.100 BİN İMZA TOPLANMIŞTIÖzel Proje alanıyla yeni binaların da yapılacağı Durugöl Mahallesi'ndeki küçük göl de kurtarılacak. Göle yapılması planlanan binaların durdurulması için çevreciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyasıyla 100 bin imza toplanmıştı.