Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı sürüyor

ORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldıkları gerekçesiyle mahkemece verilen karar doğrultusunda, 3 bloklu, 17'şer katlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarda, inşaat halindeki 11 katlı binanın 8 katı yıkıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldıkları gerekçesiyle binaları, Belediye Meclisi'ne taşıdı. Alınan karar doğrultusunda binalar mühürlenirken yıkım kararı verilmesi için mahkemeye başvuruldu. Büyükşehir Belediyesi, başvurduğu Ordu İdare Mahkemesi'nden gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, yıkıl kararı verilmesini talep etti.

Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak, hukuki süreç başlatırken, geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ordu'daki bina daha yıkılmadı mı?" sorusuyla konu yeniden gündeme geldi.

Mahkemece verilen yıkım kararı, Büyükşehir Belediyesi tarafından şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında, Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat günü yıkım çalışmasına başladı. Bloklardan 11 katlı inşaat halindeki gökdelenin üzerine çıkarılan iş makinesi ile yaklaşık 3 aydır sürdürülen yıkım çalışmalarında 8 kat yıkıldı. Diğer katların yıkılması için yürütülen çalışmalar ise sürüyor.

'ORAYI HALKIMIZ KULLANACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sahillerin halka ait olduğunu belirterek, 'Sahiller halkımıza, milletimize ait. Dolayısıyla burada kişisel olarak yasa dışı kullanımı zaten yanlış bir hareketti. Biz bu yanlışa son verdik ve bütün sahili temizledik. Burayı halka açıyoruz. Sınırlı sayıdaki kişilerin değil, toplum malı burası. Dolayısıyla Belde Evler'de kıyı kanuna aykırılık vardı. Onu da sonlandırmıştık olduk. Zemine kadar hepsi yıkılacak. Dolayısıyla yeşil saha olacak orası. Orayı çok amaçlı olarak halkımız kullanacak' dedi.

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)