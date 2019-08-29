Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ordu'da 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi

Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi.

29.08.2019 12:52 Ordu'da 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi
Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, O.Ç. ve T.B. isimli şüphelilerin ev ve eklentileri ile göstermiş oldukları arazilerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 270 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ünye ilçesinde ise Z.B. adlı kişinin ev ve eklentileri ile tarlalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ORDU

Kenevir, Ulubey, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:55   Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
14:53   Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
14:41   Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti
14:41   Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
14:32   Otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
14:27   Kazada hayatını kaybeden öğretim görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı
14:21   Tunceli'de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu