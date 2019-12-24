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Ordu'da 22 noktada çıkan orman ve örtü yangınları

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, bölgede meydana gelen orman ve örtü yangınlarının yüzde 95'inin bahçe temizliği yaparken yakılan ateşlerden kaynaklandığını bildirdi.

24.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:38 Ordu'da 22 noktada çıkan orman ve örtü yangınları
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, bölgede meydana gelen orman ve örtü yangınlarının yüzde 95'inin bahçe temizliği yaparken yakılan ateşlerden kaynaklandığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana , , Fatsa, Korgan, Kumru, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde orman ve örtü yangınları çıktığı anımsatıldı.
Yangınlar nedeniyle kriz masası kurulduğu ve bu masada sağlanan koordinasyon sonucu yangınların büyümeden kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, itfaiye, OSKİ, ilçe belediye ekipleri, orman işletme ve kolluk kuvvetleriyle organize çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Ünye ve Fatsa'da 4'er, Kumru'da 3, Korgan, Çatalpınar ve Gölköy'de 2'şer, Gürgentepe, Çamaş, Çaybaşı, Akkuş ve Kabadüz'de 1'er olmak üzere toplam 22 noktada çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü aktarıldı.
Belediye Başkan Vekili Atik incelemelerde bulundu
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik'in Ünye ilçesindeki yangın yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Atik'in şu ifadelerine yer verildi:
"Bizim bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının yüzde 95'i bahçe temizliği yaparken yakılan ateşlerden kaynaklanıyor. Aşırı rüzgarın da etkisiyle 'söndü' zannedilerek bırakılan ateş, tekrar alevlenerek yangınlara neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan temizlik çalışmaları yaparken daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz."

Gürgentepe, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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